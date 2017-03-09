Пекин, 9 марта, 2017, 05:48 — ИА Регнум. Китай разрабатывает космический аппарат многоразового использования, который сможет доставлять астронавтов за пределы низкой земной орбиты. Аппарат станет решающим компонентом для планируемой в дальнейшем китайской лунной программы, сообщает 8 марта газета «Жэньминь жибао».

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Главный разработчик китайской космической программы Чжан Бонань заявил изданию Science and Technology Daily, что новое китайское космическое судно будет основываться на передовых технологиях и планируется к запуску не позднее иностранных конкурентов.

«Среди космических кораблей следующего поколения, разрабатываемых другими странами, только американская программа многоцелевого пилотируемого корабля «Орион» способна доставить астронавтов на Луну. На текущий момент носитель обладает лучшей вместимостью, позволяющей выводить на нижнюю орбиту Земли до шести астронавтов, в то время как количество членов экипажа для пилотируемого полета на Луну составляет три-четыре человека. Мы надеемся, что наш новый аппарат превзойдет эти стандарты», — заявил Чжан.

Подчеркивая важность первого полета ракетоносителя «Чанчжэн-7» в 2016 году, Чжан отметил, что Китай получил важный опыт пилотируемых полетов.

«Первый пилотируемый пуск был произведен Китаем спустя 40 лет после его иностранных конкурентов. Мы надеемся, что пуск нашей новой управляемой ракеты сохранит мир с ведущими иностранными державами», — заявил Чжан. Хотя власти еще не утвердили окончательный проект нового аппарата, разработка корабля уже началась, дабы оградить Китай от отставания на этом поприще, добавил разработчик.

Китай выделил значительную сумму денег на развитие свей космической программы за последние десятилетия, добиваясь технологической мощи и лидерских позиций в аэрокосмической сфере. Страна планирует уже в апреле запустить грузовой корабль «Тяньчжоу-1», который состыкуется с космической лабораторией «Тяньгун-2».

ИА REGNUM уже сообщало, что Китай в настоящий момент изучает возможность посадки космического аппарата на поверхность астероида 1996 FG3 после запланированной на 2020 год отправки зонда на Марс. Кроме того, активно ведется разработка проекта пуска военных микроспутников с борта большегрузных стратегических транспортных самолетов Y-20 с воздуха.