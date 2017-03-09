Пекин, 9 марта, 2017, 05:33 — ИА Регнум. Китайский премьер Ли Кэцян призвал к поддержанию стабильности и развития в Тибетском автономном районе во время обсуждения на Всекитайском Всекитайском собрании народных представителей, сообщает 8 марта газета «Жэньминь жибао».

(сс) Тибет

В этом году Тибет ждут новые начинания, направленные на развитие условий жизни людей, сообщил Ли. Он пообещал улучшить работу государственных служб в сферах образования, здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства.

Кроме того, по его словам, в 2017 году особое внимание будет уделено развитию особых и конкурентных отраслей, таких как туризм, «зеленая» энергетика и народная медицина.

Вдобавок ко всему, в текущем году Китай усилит финансирование транспортной и энергетической инфраструктуры, заявил Ли.

Премьер также пообещал умножить усилия по борьбе с бедностью, особенно это касается жителей пограничных районов Тибета, создавая лучшие условия для жизни и труда.

Немаловажную роль власти Китая отводят и обеспечению межэтнического и межрелигиозного мира, гармонии, безопасности и стабильности в долгосрочной перспективе.

Отметим, что в 2016 году темпы роста ВРП Тибета достиг 11,5%, опередив любые другие регионы Китая. Кроме китайского премьера еще три представителя Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Юй Чжэншэн, Лю Юньшань и Ван Цишань также приняли участие в дискуссии с делегатами собрания.