Пекин, 9 марта, 2017, 04:28 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что страна продолжит быть якорем международной стабильности, двигателем глобального роста, защитником мира и развития, а также фактором глобального управления, сообщает 8 марта газета «Жэньминь жибао».

Yao Dawei/Global Look Press Ван И

Ван сделал свое заявление в кулуарах ежегодной сессии Всекитайкого собрания народных представителей.

Начиная с XVIII съезда КПК в 2012 году, китайские дипломаты совершили прорыв под руководством ЦК КПК и председателя КНР Си Цзиньпина, заявил Ван.

«Мы осуществили важное дело и открыли новую главу в дипломатии с китайскими особенности», — отметил он.

Ван охарактеризовал китайскую дипломатию тремя ключевыми качествами: дальновидность, инициативность и содержательность.

Китайская дальновидность определяется рядом новых идей и мыслей, выдвинутых председателем Си, включая установление партнерских отношений и устранение конфронтаций посредством диалога и сотрудничества, строительство нового типа международных отношений в рамках взаимовыгодного партнерства, а также совместное создание общего будущего для всего человечества, передает издание.

«Все это является руководством к действию для китайских дипломатов в новую эпоху и будет иметь далеко идущие последствия для человеческого развития и прогресса», — продолжил Ван.

Китайский министр также отметил содержательность китайской дипломатии, утверждая, что Китай встал на путь мирного развития перед лицом нестабильности и конфликтов в многих частях мира.

«Перед лицом пессимизма по отношению к существующему международному порядку и системе, мы всегда призывали к их поддержанию и необходимому улучшению», — заявил он. «Содержательность и преемственность китайской дипломатии являются необходимыми для большой страны. Они могут компенсировать неопределенности в мире и продемонстрировать уверенность и твердость целей», — закончил Ван.

Напомним, что в настоящее время в Китае проходят два важнейших мероприятия, определяющих повестку китайской политики: Всекитайское собрание народных представителей и Съезд народных представителей КНР.