Пекин, 9 марта, 2017, 04:40 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил женщин с Международным женским днем в кулуарах Всекитайского собрания народных представителей, сообщает 8 марта агентство «Синьхуа».

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Си обратился с наилучшими пожеланиями к законодателям, политическим советникам и рабочему персоналу женского пола на ежегодной сессии высших политических консультантов, а также ко всем женщинам всех этнических групп из всех уголков Китая, сообщает агентство.

Китайские коммунисты начали праздновать Международный женский день еще в 1922 году, до основания КНР. С 1 октября 1949 года, после прихода коммунистов к власти в стране, день 8 марта был официально провозглашен женским праздником, а китайским женщинам было позволено трудиться неполный рабочий день.

Напомним, что в настоящее время в Китае проходят два крупнейших политических мероприятия — Всекитайское собрание народных представителей и Пятая сессия Всекитайского комитета Народного политического консультационного совета 12-го созыва, которые открывают новый политический сезон в стране.