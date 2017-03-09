Вашингтон, 9 марта, 2017, 04:36 — ИА Регнум. США не станут предоставлять подробной информации о характере размещения американского военного контингента на территории Сирии. Об этом заявил официальный представитель Пентанона Адриан Рэнкин-Гэллоуэй, передает 9 марта РИА Новости.

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«По соображениям безопасности я не могу предоставить информацию о передвижении и размещении американских войск в Сирии», — заявил Рэнкин-Гэллоуэй.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в СМИ появилась информация о том, что на территорию Сирии прибыли дополнительные подразделения вооруженных сил США. По информации Washington Post, в районе удерживаемой террористами ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Ракки были развернуты артиллерийские батареи и части морской пехоты ВС США, которые будут использованы при освобождении сирийского города.

Военными США ранее был разработан план по взятию Ракки, согласно которому американские военные подразделения будут принимать в освобождении города самое непосредственное участие. Кроме того, планировалось дополнительно вооружить отряды курдов и арабов, воюющих против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).