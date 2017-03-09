Вашингтон, 9 марта, 2017, 04:33 — ИА Регнум. В отношении президента США Дональда Трампа не ведется никакое расследование. Для этого нет каких-либо оснований, завил в среду, 8 марта, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

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По его словам, нет оснований для того, чтобы полагать, что в отношении президента США ведется какое-либо расследование. Также нет оснований считать, что Минюст США что-то расследует в отношении Трампа.

Помимо этого, говоря о публикациях СМИ о якобы имеющихся связях Трампа с Россией, Спайсер в очередной раз обратил внимание на то, что американский лидер дал ясно понять, что у него нет никаких коммерческих интересов в России. Также пресс-секретарь Белого дома назвал сообщения СМИ по этому поводу «ложными» и не основанными ни на каких фактах.

Как ранее писало ИА REGNUM, Дональд Трамп заявил, что по указанию уже бывшего президента США Барака Обамы спецслужбы прослушивали его телефонные разговоры накануне выборов. Глава страны уже не раз призывал Конгресс провести по этому поводу расследование. Однако доказательств по этому поводу тоже нет.

После инаугурации Трампа в американских СМИ довольно активно обсуждаются якобы существующие связи нового президента с Москвой. В частности, газета The Wall Street Journal написала, что Трамп «взаимодействовал» с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Сведений, подтверждающих эту информацию, нет.

Позднее Белый дом опроверг все подобные обвинения. Сам американский лидер неоднократно называл все обвинения о «контактах с Россией» «фейковыми» новостями.