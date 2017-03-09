Пекин, 9 марта, 2017, 04:24 — ИА Регнум. Китай намерен продолжать работу со странами АСЕАН на обеспечение роста взаимной выгоды и укрепление сотрудничества в целях раскрытия производственных потенциалов и потенциалов отношений в целом, заявил глава МИД КНР Ван И в среду, 8 марта, сообщает информационное агенство «Синьхуа».

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"Мы будем заботиться о том, чтобы выгоды для наших народов от обновленной зоны свободной торговли Китай-АСЕАН проявились так скоро, как это возможно, а также, чтобы переговоры о Всестороннем региональном экономическом партнерстве завершились как можно скорее», — заявил Ван на пресс-конференции в кулуарах ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей.

Заметив, что в нынешнем году отмечается пятидесятая годовщина основания Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Ван заявил о поддержке Китаем Филиппин в исполнении его обязанностей в рамках его председательства в АСЕАН.

В начатые в ноябре 2012 года переговоры о Всестороннем региональном экономическом партнерстве завершились вовлечены 10 стран, входящих в состав АСЕАН и шесть крупнейших партнеров организации — Китай, Япония, Южная Корея, Индия, Новая Зеландия и Австралия. Их целью является расширение региональной торговли и инвестиций.