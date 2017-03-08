Париж, 9 марта, 2017, 01:37 — ИА Регнум. Марин Ле Пен, глава партии «Национальный фронт», набрала число подписей, с которым может принимать участие в выборах президента Франции. Об этом заявил её пресс-секретарь Николя Бэ в микроблоге в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ле Пен

В сообщении отмечалось: «Пока мы говорим, Марин Ле Пен поддержали 500 поручителей. Она прошла этот барьер сегодня».

Помимо Ле Пен, необходимое число подписей для участия в выборах получили еще пять кандидатов. Это экс-премьер Франсуа Фийон, бывший министр образования Бенуа Амон, экс-министр экономики Эммануэль Макрон, председатель партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян и представитель крайне левой партии «Рабочая борьба» Натали Арто.

Ранее ИА REGNUM писало, что, как заявил Еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси, Европа в современном понимании может прекратить существовать, если на президентских выборах во Франции победит Ле Пен.

Московиси отметил, что лидер партии «Национальный фронт» объявила о выходе Франции из ЕС и отказа от евро, если победит на выборах. Еврокомиссар признался, что не может себе представить Евросоюз или евро без этой страны.

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