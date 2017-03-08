Вашингтон, 9 марта, 2017, 00:49 — ИА Регнум. Для армии США сейчас особенно важно не распространяться о готовящихся даже не засекреченных операциях и возможностях. Потому что Россия и Китай активно собирают информацию об американской армии, в том числе из открытых источников. Об этом сообщил командующий штаба ВМС США Джон Ричардсон, передает CNN.

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В записке Ричардсона от 1 марта, предназначенной руководящему составу американских ВМС, говорится, что подчиненные не должны предоставлять публике «слишком много информации».

По словам командующего штаба ВМС США, распространение данных о будущих операциях и возможностях, причем даже тех, которые не засекречены, позволяют потенциальным противникам легче получить преимущество. Поэтому в настоящее время больше, когда бы то ни было, важно, чтобы общественность узнавала об американских силах, операциях и возможностях как можно более продуманно и скоординировано, подчеркнул Ричардсон.

Он также считает, что сегодня Россия и Китай весьма активно работают над сбором данных о ВМС США из открытых источников. И Москва, и Пекин стараются получить как можно больше сведений также на конференциях с участием военных. Американские военные, в свою очередь, на таких мероприятиях часто расслабляются, теряют концентрацию и сообщают слишком много, отметил военный.

Напомним, что ранее газета Defense News писала, что почти 62% палубных истребителей ВМС США F/A-18 Hornet и Super Hornet не могут летать. 27% самолетов находятся на техническом обслуживании, еще 35% ждут для ремонта необходимых запчастей. Как отмечало издание, одна из главных причин, по которой произошла такая ситуация, является нехватка денег на ремонт.

В то же время, согласно информации ВМС США, летать в настоящее время не могут 1,7 тыс. единиц воздушных судов, это 53% от всех. К таковым относятся боевые, патрульные и транспортные самолеты, а также вертолеты.