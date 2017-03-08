Берлин, 8 марта, 2017, 22:55 — ИА Регнум. Германия обеспокоена возможным размещением российских ракет «Искандер-М» под Калининградом на постоянной основе. Об этом, как передает RT, заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.

Vitaly V. Kuzmin Пусковая установка комплекса «Искандер-М» в транспортном положении

По его мнению, если оперативно-тактические ракетные комплексы РФ будут базироваться в Калининградской области на постоянной основе, то такое положение дел приведет к «откату назад» всей работы по обеспечению европейской безопасности.

Дипломат также добавил, что власти Германии намерены продолжать следить за тем, что происходит в Калининградской области.

21 января пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в интервью ВВС заявил, что Российская Федерация оставит свои боевые ракеты в Калининградской области до тех пор, пока ракеты военного блока НАТО находятся в Европе.

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