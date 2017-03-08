Париж, 8 марта, 2017, 22:19 — ИА Регнум. «Конец Европы в современном ее понимании» может наступить в случае победы на президентских выборах во Франции лидера партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. Об этом заявил Еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси в интервью Die Zeit.

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«Ле Пен объявила о выходе из ЕС и евро, — говорит он. — Я не могу себе представить ЕС или евро без Франции».

При этом Московиси добавил, что у Еврокомиссии нет «плана Б» на случай победы лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен на выборах главы государства. По его мнению, подготовка «плана Б» будет означать неверие в «план А».

«Наш «план А» состоит в том, что она проиграет», — говорит европейский чиновник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле-мае 2017 года состоятся выборы президента Франции. По данным опросов общественного мнения, во второй тур выходят лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен и независимый кандидат Эммануэль Макрон.

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