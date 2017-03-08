Вильнюс, 8 марта, 2017, 20:59 — ИА Регнум. Посол Литвы в США Роландас Кришчюнас 7 марта принял участие в заседании Подкомитета государственного департамента, иностранных операций и связанных с этим программ Комитета по ассигнованиям Сената США, сообщили ИА REGNUM сегодня, 8 марта, в МИД Литвы. Прибывшие по приглашению председателя подкомитета сенатора Линдси Грэхэма послы Литвы, Эстонии, Латвии, Польши и Грузии, а также министр иностранных дел Украины, делились мнением по поводу «вызываемых Россией угроз», рассказывали, какие работы выполняет каждая страна, стремясь «уменьшить эти угрозы», и обсудили возможное более тесное сотрудничество с США.

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Цель вопросов этого подкомитета Сената, выделяющего средства на программы, курируемые госдепартаментом США, — в ходе подготовки к рассмотрению бюджета США на 2018 год «оценить вызываемые Россией угрозы» и подсчитать, «сколько средств потребуется как США, так и Европе, чтобы отразить эти угрозы».

«У сенаторов особое беспокойство вызывает не только растущий военный потенциал России в Прибалтийском регионе, планируемые крупномасштабные военные учения, но и интенсивные действия России в информационном и кибернетическом пространствах, пропагандистские и дезинформационные кампании. Члены подкомитета интересовались, какое влияние политика России оказывает на демократическое общество, и выразили убеждение, что любые враждебные действия не могут остаться без ответа. Также было подчеркнуто значение единства США и Европы», — отмечает пресс-служба МИД Литвы.

Посол Литвы привел «примеры» того, как «Россия действует в Литве», подчеркивая обязательства Литвы инвестировать в свою безопасность и оборону, повышать устойчивость общества к гибридным угрозам. «Литва дождалась похвалы за свои работы, с помощью которых она стремится гарантировать свою энергетическую безопасность и независимость», — добавляет пресс-служба МИД Литвы.

Кришчюнас предложил конкретные проекты сотрудничества Литвы и США в таких сферах, как «борьба с пропагандой, эффективная защита от кибератак, охрана Литвы и внешних границ НАТО». Дипломат отметил, что ретранслируемые через Литву сигналы финансируемого Конгрессом США Радио Свободная Европа/Радио Свобода (RFE/RL) должны быть усилены, чтобы «представить альтернативное мнение системно распространяемой Россией пропаганде и ложным новостям». Посол также говорил о том, что у Литвы вызывает беспокойство угрозы, вызываемые Белорусской АЭС, при строительстве которой «нарушаются международные конвенции».

Напомним, в Литве за последние три года неоднократно запрещались к ретрансляции российские телеканалы, а журналисты местных СМИ на русском языке попадали в отчёты Департамента государственной безопасности, как «проводники» «политики Кремля», несущие «угрозу национальной безопасности».