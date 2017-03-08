Махачкала, 8 марта, 2017, 21:00 — ИА Регнум. В Дагестане в результате стрельбы в кафе пострадали трое полицейских. Об этом, как передает RT, сообщил представитель республиканского МВД.

The-village.ru Перестрелка

ЧП произошло в среду, 8 марта, на предприятии общественного питания в городе Кизилюрт.

«В ходе возникшего конфликта сотрудник ДПС по Новолакскому району открыл стрельбу по своим коллегам, — сообщили в МВД. — В результате трое полицейских были госпитализированы в больницу».

По данному факту проводится служебная проверка.

Другие подробности пока неизвестны.