Лондон, 8 марта, 2017, 20:36 — ИА Регнум. Рост экономики Великобритании составит в 2017 году 2% несмотря на негативные ожидания из-за предстоящего Brexit. Об этом, как передает ПРАЙМ, сообщил канцлер казначейства Великобритании Филип Хаммонд, выступая в палате общин парламента страны.

Petr Kratochvil Брексит

«Британская экономика росла быстрее, чем экономики США, Франции, — сказал Хаммонд. — Британская экономика вторая после германской по уровню роста».

Отмечается, что в ноябре 2016 г. Бюро бюджетной ответственности (организация, консультирующая правительство при составлении бюджета) из-за предстоящего Brexit снизило темпы экономического роста страны с 2,2% до 1,4%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 июня 2016 года состоялся референдум, на котором граждане Великобритании высказались за выход страны из ЕС.

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