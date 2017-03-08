Севастополь, 8 марта, 2017, 19:48 — ИА Регнум. Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников поздравил севастопольских женщин с 8 марта, написав пожелания любви и счастья на 18-метровой открытке, передает корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Иванова ИА REGNUM Поздравление врио губернатора Севастополя

Светлана Иванова ИА REGNUM Поздравление врио губернатора Севастополя

В Международный женский день Севастополь украсила самая большая поздравительная открытка в Крыму. В рамках акции «Напишите о любви!», 8 марта все желающие в течение дня смогут поздравить любимых таким простым и, одновременно, необычным способом.

Светлана Иванова ИА REGNUM Поздравления любимым и родным женщинам

Первым слова поздравления на открытке написал глава Севастополя. Овсянников отметил, что в этот день задача всех мужчин — подарить любимым женщинам по-настоящему теплое весеннее настроение.

Светлана Иванова ИА REGNUM Гостей праздника развлекали творческие коллективы города

Напомним, что эстафету праздничных поздравлений в день 8 марта начал президент России Владимир Путин, прочитавший в честь женщин России стихи Константина Бальмонта. Сетевая акция #ВамЛюбимые проходит сегодня, 8 марта. по всей стране.

Светлана Иванова ИА REGNUM Гостей праздника развлекали творческие коллективы города

Как сообщало ИА REGNUM, в день 8 марта город украсили билборды и ситилайты с нарисованными детьми портретами мам и бабушек.