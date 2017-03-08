Днепропетровск, Украина, 8 марта, 2017, 19:49 — ИА Регнум. В Днепропетровской области Украины сотрудники правоохранительных органов обнаружили позолоченный рукомойник в доме директора госпредприятия «Электровозостроения» Александра Зельдина. Об этом в среду, 8 марта, сообщил генпрокурор страны Юрий Луценко на своей странице в соцсети Facebook.

Facebook Юрия Луценко Золотой рукомойник

«Днепропетровская прокурора объявила подозрение директору госпредприятия «Электровозостроения» Зельдину, который списал 3 млн гривен за ремонт двигателей для электровозов на счет ООО «Бумажная фабрика», — написал он.

Генпрокурор Украины добавил, что во время обыска сотрудники полиции обнаружили у подозреваемого покрытый золотом рукомойник.

«Его блеск светит хозяину от 7 до 12 лет», — отметил Луценко, опубликовав фотографию обнаруженного рукомойника.

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