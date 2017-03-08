Москва, 8 марта, 2017, 19:25 — ИА Регнум. Жене актера Николая Караченцова Людмиле Поргиной грозит лишение прав на два года. Об этом сообщил РИА «Новости» источник, знакомый с ситуацией.

Семейный фотоальбом Караченцовых Николай Караченцов и Людмила Поргина с сыном Андреем, 80-е

«Экспертиза подтвердила, что у нее в крови был алкоголь в момент ДТП», — уточнил источник.

Собеседник агентства добавил, что Госавтоинспеция Московской области завела в отношении Людмилы Поргиной административное дело о вождении в нетрезвом виде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 февраля 2017 г. в Щелковском районе Подмосковья произошло ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса «Газель». В автомобиле Toyota Highlander находились Николай Караченцов, Людмила Поргина (водитель), а также родственница артиста Людмила Ивлева и медсестра.

Врачи диагностировали у артиста ушиб головы, его состояние не вызывает опасений.

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