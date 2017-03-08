Москва, 8 марта, 2017, 20:17 — ИА Регнум. В преддверии Международного женского дня в московском метро открылся бьюти-салон, передает корреспондент ИА REGNUM. Спешащие по праздничным делам дамы в аванзале станции «Курская» воспользоваться услугами стилистов — сделать экспресс-укладку волос и макияж.

Дарья Антонова ИА REGNUM Салон красоты в московском метро

Дарья Антонова ИА REGNUM Салон красоты в московском метро

Импровизированный салон красоты вызвал ажиотаж — вечно спешащие столичные модницы стояли в очереди.

Дарья Антонова ИА REGNUM Салон красоты в московском метро

Дарья Антонова ИА REGNUM Салон красоты в московском метро

Уже в новом имидже можно было сфотографироваться у баннера или сделать эффектное селфи. Особой популярностью — среди туристов — пользовались тантамарески — картонные фигуры работников метро в форменной одежде.

Дарья Антонова ИА REGNUM Салон красоты в московском метро

Дарья Антонова ИА REGNUM Салон красоты в московском метро

Уже 8 марта на станциях, эскалаторах и в переходах столичной подземки пассажиры слушали аудиопоздравления. На МЦК пожелания дамам передавались при помощи системы оповещения на станциях, а в поездах — дамы следили за бегущей строкой.

Дарья Антонова ИА REGNUM В этот день поздравления принимали и сотрудницы метро

Дарья Антонова ИА REGNUM Мужчины спешат поздравить любимых женщин с 8 марта