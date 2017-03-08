Вильнюс, 8 марта, 2017, 19:01 — ИА Регнум. В этом, 2017 году, литовцы, планирующие брать взаймы из внешних финансовых источников, намерены в среднем просить 830 евро, показал опрос, выполненный Baltijos tyrimai, сообщили ИА REGNUM сегодня, 8 марта, в компании быстрого кредитования Vivus, которая стала заказчиком социологического исследования.

Baltnews.lt Минфин Литвы

Лица, планирующие в 2017 году взять взаймы, утверждают, что в этом году из внешних финансовых источников им понадобятся сравнительно небольшие суммы. 12% намерены одолжить не более 150 евро, 21% — от 150 до 500. 15% утверждают, что им понадобятся дополнительно 500−1000 евро. Около 16% планируют одолжить более 1000 евро. Еще 36% опрошенных не могли сказать, какая именно сумма им потребуется.

Опрос показал, что литовцы обычно одалживают деньги на приобретение более дорогих бытовых товаров (31%) и на каждодневные нужды (25%).

По словам представительницы компании Юстины Амбрасене, заметно, что клиенты компаний, выдающих потребительские кредиты, в последнее время берут в долг более крупные суммы денег.

«По нашим подсчетам, в прошлом году средний размер потребительского кредита достигал 400 евро. Результаты общественного опроса позволяют предполагать, что в этом году эта сумма вырастет еще больше», — говорит Амбрасене.

По оценке экономистов, в последний раз такое массовое кредитование наблюдалось перед кризисом 2009 года, когда массовое кредитование стало причиной быстрого роста цен на недвижимое имущество, которое во время кризиса подешевело в Литве практически в два раза.

Опрос жителей Литвы проходил в ноябре 2016 года. В опросе участвовали 1010 совершеннолетних жителей Литвы.