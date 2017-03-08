Москва, 8 марта, 2017, 18:53 — ИА Регнум. 8 марта на стадионе «Арена Химки» был разыгран матч 25-го тура Первого Дивизиона России (ФНЛ) между командами «Динамо» (Москва) и «Спартак» (Нальчик). Матч завершился со счетом 1:1.

Arena-khimki.ru Стадион «Арена Химки»

На 70-й минуте матча атакующий левый диспетчер Денис Войнов открыл счет в матче — 0:1.

Через 2 минуты российский опорный полузащитник Александр Сапета сравнял счет — 1:1

Статистика матча («Динамо"/"Спартак»)

Удары 9/5

Удары в створ 5/3

Владение 56%/44%

Угловые 6/3

На данный момент команда из Москвы уверенно остается лидером турнирной таблицы с 55-ю очками, «джигиты» поднялись на 14-е место, набрав 28 очков.

Составы на матч:

«Динамо»: Шунин, Морозов, Хольиен, Рыков, Панченко, Зотов, Бечирай, Козлов, Сапета, Катрич, Ташаев.

«Спартак»: Антипов, Дашаев, Дроздов, Мухаммад, Кузнецов, Богатырев, Крамаренко, Макоев, Ахядов, Чхапелия, Мурачев.

Голы: Войнов 70 — 0:1, Сапета 72 — 1:1.