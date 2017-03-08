«Динамо» (Москва) сыграл вничью с аутсайдером ФНЛ
Москва, 8 марта, 2017, 18:53 — ИА Регнум. 8 марта на стадионе «Арена Химки» был разыгран матч 25-го тура Первого Дивизиона России (ФНЛ) между командами «Динамо» (Москва) и «Спартак» (Нальчик). Матч завершился со счетом 1:1.
На 70-й минуте матча атакующий левый диспетчер Денис Войнов открыл счет в матче — 0:1.
Через 2 минуты российский опорный полузащитник Александр Сапета сравнял счет — 1:1
Статистика матча («Динамо"/"Спартак»)
Удары 9/5
Удары в створ 5/3
Владение 56%/44%
Угловые 6/3
На данный момент команда из Москвы уверенно остается лидером турнирной таблицы с 55-ю очками, «джигиты» поднялись на 14-е место, набрав 28 очков.
Составы на матч:
«Динамо»: Шунин, Морозов, Хольиен, Рыков, Панченко, Зотов, Бечирай, Козлов, Сапета, Катрич, Ташаев.
«Спартак»: Антипов, Дашаев, Дроздов, Мухаммад, Кузнецов, Богатырев, Крамаренко, Макоев, Ахядов, Чхапелия, Мурачев.
Голы: Войнов 70 — 0:1, Сапета 72 — 1:1.