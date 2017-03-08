Вильнюс, 8 марта, 2017, 18:53 — ИА Регнум. Президент Литвы Даля Грибаускайте перед предстоящей весенней сессией Сейма сегодня, 8 марта, по традиции встретилась с правлением парламента и обсудила список работ и стратегические реформы, сообщили ИА REGNUM в канцелярии главы Литвы.

Ministry of National Defence Republic of Lithuania Даля Грибаускайте инспектирует литовское воинство

По словам президента, если в осенней сессии еще многое зависело от Сейма старого созыва, то за решения весенней сессии полностью отвечает новый Сейм. Заканчивается «распознание стратегических приоритетов государства», ждет интенсивная работа.

Президент выделяет четыре сферы, где ждут особенно важные работы и вызовы — это реформа общественного сектора и более прозрачное управление государством, работы, гарантирующие социальную безопасность жителей, военная и энергетическая безопасность.

По словам Грибаускайте, этой весной необходимо сконцентрироваться на реформе общественного сектора, которая должна гарантировать более прозрачное управление государством, а самое главное — «окончание эпохи номенклатурного управления». «Реформы Железных дорог Литвы, лесничеств, Центра регистров необходимы, но людям нужно объяснить, как будут проводиться реформы. Также необходимо отказаться от дублируемых функций государства — при разных министерствах учреждено более 300 разных ведомств, их очень много в сферах энергетики, охраны окружающей среды, строительства, госконтроля, инноваций, сельского хозяйства, спорта и другие», — отмечает пресс-служба Грибаускайте.

В реформе, считает президент Литвы, уже давно нуждается система просвещения — реформы как высшего, так и профессионального образования необходимы для того, чтобы гарантировать прогресс государства. Также необходимо ввести ограниченный срок полномочий руководителей госучреждений и гарантировать более прозрачный их отбор. Потребность в обновлении очевидна в Главной комиссии по служебной этике и Главной избирательной комиссии. По словам президента, Главная комиссия по служебной этике должна стать «стражем морали политической системы», не «защитником запятнанных». Более прозрачные выборы, а вместе с тем и более прозрачную политическую систему гарантировало бы обновление и деполитизация Главной избирательной комиссии.

Президент подчеркивает, что самой главной целью по-прежнему остается социальная безопасность жителей. По словам президента, главная обязанность страны — безопасность детей. Для реформы системы защиты прав детей, эффективной работы с проблемными семьями, оперативного изъятия ребенка из небезопасной среды, более быстрого процесса усыновления и опеки по инициативе президента также представлен проект поправок к 8 законам.

Для бизнеса и работающих жителей также имеет большое значение Трудовой кодекс. По словам президента, необходимо гарантировать сокращение доступа к алкоголю, политическая воля нужна для сокращения цен на лекарства и более прозрачного рынка.

«Приоритетом по-прежнему остается военная безопасность — геополитическая ситуация требует увеличивать инвестиции в оборону, также в укрепление сил армии и развитие инфраструктуры. Урок информационной атаки против немецких военнослужащих еще раз показал, что необходимо уделять больше внимания информационной и кибернетической безопасности», — отметили в пресс-службе Грибаускайте, напоминая про анонимное сообщение в полицию, что немецкие солдаты в Литве якобы изнасиловали несовершеннолетнюю. Информация тогда не подтвердилась, но чиновники смело заявили, что это была «информационная агрессия России» с целью повысить уровень недоброжелательного отношения населения к солдатам НАТО.

Президент вспомнила и про АЭС в Белоруссии. «Для блокирования электричества с небезопасной Белорусской АЭС необходима политическая воля при принятии в Сейме закона о защите энергетического рынка. Также необходимо гарантировать успешную и неотлагательную синхронизацию электросетей с Западом», — перечисляет приоритеты пресс-служба Грибаускайте.

Сейм Литвы начнёт весеннюю сессию 10 марта.