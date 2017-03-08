Санкт-Петербург, 8 марта, 2017, 19:14 — ИА Регнум. В петербургском аэропорту «Пулково» в честь праздника 8 марта волонтеры и сотрудники нескольких авиакомпаний дарили женщинам цветы в рамках общероссийской акции #ВамЛюбимые.

Pulkovoairport.ru UTair поздравил женщин в Пулково яркими тюльпанами

Представительниц прекрасного пола поздравляли с Международным женским днем, всем женщинам доставались комплименты, а некоторым — еще и ценные подарки. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня в пресс-службе управляющей компании аэропорта.

Добровольцы городских общественных и волонтерских организаций вручали тюльпаны и розы прибывающим пассажиркам прямо на выходе из зала выдачи багажа.

Как пояснили агентству организаторы акции, молодые люди не только дарили цветы, но также помогали с багажом, говорили добрые пожелания и поздравления. За два часа волонтеры вручили 1000 роз пассажиркам российских и международных авиарейсов. Акция была организована Роспатриотцентром при поддержке Совета по развитию добровольчества при Комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга.

Свои поздравления в честь 8 марта организовали представители российской авиакомпании UTair. В форме членов экипажа в течение нескольких часов они раздавали всем женщинам в «Пулково» яркие тюльпаны.

Pulkovoairport.ru Цветами пассажирок Пулково встречали на регистрации и на прибытии

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines на регистрации вручала алую розу каждой женщине, вылетавшей сегодня рейсом компании из «Пулково» в Стамбул.

«Несколько девушек выиграли сувениры от перевозчика. А восьмая зарегистрированная пассажирка <…> получила в подарок билет из Санкт-Петербург в любую точку мира туда-обратно», — отметили в пресс-службе петербургской воздушной гавани.

Всего в течение дня в аэропорту «Пулково» раздали около 5 тысяч свежих цветов.

Как сообщало ИА REGNUM, акция #ВамЛюбимые стартовала ранее на Красной площади: на стене Кремля появилась видеооткрытка в форме букета в цветах триколора. Также президент Владимир Путин поздравил россиянок стихами русского поэта Константина Бальмонта.