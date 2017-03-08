Ханты-Мансийск, 8 марта, 2017, 18:45 — ИА Регнум. Губернатор Югры Наталья Комарова поздравила югорчанок с Женским днём точечно. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

A.Savin Губернатор Югры Наталья Комарова

На сайте правительства Югры отсутствует традиционное протокольное поздравление с 8 марта. В то же время сегодня окружные власти отчитались о том, что глава региона посетила хлебозавод в городе Сургуте и поздравила работниц с праздником.

«Губернатор поблагодарила сотрудниц предприятия за добросовестный труд, пожелала всем здоровья, успехов и благополучия, поздравив в их лице всех женщин Югры», — сообщает пресс-служба окружного правительства.

Таким образом, из всех глав регионов большого Урала стихи прочитал лишь губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Остальные главы поздравили женщин исключительно в прозе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 8 марта, в России проходит флэшмоб, посвящённый Международному женскому дню. Поздравления женщинам публикуются в твиттере и социальных сетях с хэштегом #вамлюбимые. Начался флэшмоб в Москве на Красной площади, а старт ему дал президент России Владимир Путин, который прочёл стихи.