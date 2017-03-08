Москва, 8 марта, 2017, 18:45 — ИА Регнум. На востоке Москвы произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы.

Imbecillsallad ДТП

Инцидент произошел в среду, 8 марта, в районе Измайлово.

«Столкновение двух автомобилей произошло возле дома 24 на Бойцовой улице, — сказал источник. — В аварии пострадали 5 человек, четверо из которых направлены в медучреждения».

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.