Киев, 8 марта, 2017, 18:53 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Украины приняло решение представить в Международном суде ООН все дипломатические ноты, которые были переданы Российской Федерации с начала конфликта в Донбассе. Об этом, как передает «Украинская правда», заявил представитель украинской делегации, американский адвокат Давид Зионц.

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По его словам, передача документов связана с тем, что российская сторона якобы передала в суд не все «документы дипломатической переписки».

«Рогачев (представитель РФ Илья Рогачев) говорит, что Украина не предоставляла России конкретные случаи нарушений, — отмечает Зионц. — Он говорит, что каждый документ содержал лишь общие вещи. Однако он не предоставил суду все без исключения документы дипломатической переписки».

6 марта в Международном суде ООН начались слушания по иску Украины против РФ. В первый день слушаний Украина представила свою позицию и сформулировала обвинения. Украинская сторона считает, что РФ якобы виновна в нарушении международной Конвенции по запрету финансирования терроризма и международной Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 г. гражданская война на Украине вспыхнула после того, как жители Донецкой и Луганской областей выступили против госпереворота в Киеве.

Новые власти Украины объявили режим «АТО» в Донбассе и направили Вооруженные силы против мирных жителей региона.

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