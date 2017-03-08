Великий Новгород, 28 августа, 2015, 14:18 — ИА Регнум. «Ощущение такое, что выиграл третьи выборы», — заявил сегодня, 28 августа, мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев, комментируя решение апелляционной судебной инстанции, подтвердившей решение Новгородского районного суда о незаконности его отставки с поста мэра города. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, Бобрышев считает свою победу «победой всех новгородцев». «Жители нашего города не допустили совершить переворот», — сказал он.

pryamayarech.ru Юрий Бобрышев.

Он сообщил, что вернётся на работу в качестве мэра Великого Новгорода, «как только получит документы суда на руки», так как после его досрочной отставки его кабинет в мэрии опечатали и поменяли замки. «Потому что практически три месяца безвластия в городе — это не хорошо», — сказал он.

По словам мэра, впереди — «большая неоднозначная работа». Я прекрасно понимаю, как зависит город от губернатора [Новгородской области Сергея Митина], от правительства области, несмотря на то, что город — это 70% бюджета экономики области. Мы должны прекратить сейчас все военные действия и договариваться — о том, чтобы совместно работать на благо города», — заявил Юрий Бобрышев. Он не исключает нового витка противостояния, но сторонник того, чтобы договариваться. «Задача, конечно же, сложная — нужно будет договариваться и с депутатами, чего не удавалось до сегодняшнего дня, и вырабатывать какую-то тактику для совместной работы с губернатором и правительством. Но не для того я ходил на судебные заседания, чтобы встать и уйти», — заявил Юрий Бобрышев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, судебная коллегия по административным делам Новгородского областного суда сегодня, 28 августа, отклонила апелляционные жалобы думы Великого Новгорода и администрации города, оставив в силе решение Новгородского районного суда, признавшего отставку Юрия Бобрышева с поста мэра незаконной.

Напомним, Бобрышев был избран мэром Великого Новгорода на второй срок в 2013 году, за него проголосовали 38,78% избирателей. Полномочия Бобрышева на посту мэра истекают в 2018 году.