Вильнюс, 8 марта, 2017, 17:52 — ИА Регнум. Экс-премьер Литвы, один из лидеров консерваторов Андрюс Кубилюс от имени парламентской группы по решению проблем нацменьшинств в Литве обратился к спикеру Сейма Викторасу Пранцкетису с просьбой внести в повестку весенней сессии Сейма рассмотрение двух законов о правах нацменьшинств, сообщили ИА REGNUM сегодня, 8 марта, в канцелярии Сейма.

European People's Party Председатель партии Союз Отечества (Консерваторы Литвы) Андрюс Кубилюс

«Мы будем предлагать Сейму в сущности рассмотреть и определиться по поводу законопроекта о написании имен и фамилий, в котором с учетом рекомендаций Конституционного Суда и Государственной комиссии по литовскому языку, мы будем предлагать по-европейски решить проблему написания букв w, q и х в именах и фамилиях. Также группа будет предлагать поправки к закону о выборах в Сейм, которые предусмотрели бы более низкий избирательный барьер для партий национальных сообществ. Такая поправка к закону позволила бы демократизировать процесс представления нацменьшинств в Сейме», — утверждает Кубилюс.

Напомним, что букв w, q и х нет в литовском алфавите, а литовские поляки борются за написание имён и фамилий на языке оригинала уже два десятилетия. При этом именно правительство Кубилюса в своё время переформатировало систему образования таким образом, что выпускники школ нацменьшинств оказались в неравных условиях с выпускниками литовских школ — был введён единый стандарт госэкзамена по литовскому языку и литературе для всех выпускников школ. При том, что количество часов преподавания литовского языка и литературы в школах с польским и русским языком обучения значительно ниже, чем в литовских. Кроме того, именно при правительстве Кубилюса планомерно и часто по искусственным причинам закрывались школы для нацменьшинств. Протестные настроения нацменьшинств консолидировала партия Избирательная акция поляков Литвы совместно с Русским альянсом, которая уже два срока подряд проходит в парламент. Кубилюс называл председателя партии Вальдемара Томашевского «рукой Кремля» и публично задался целью снизить его популярность среди литовских поляков и русских, расколов электорат.