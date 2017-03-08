Москва, 8 марта, 2017, 19:31 — ИА Регнум. Государственная дума РФ работает строго по регламенту, а значит, празднование Международного женского дня началось накануне, в рабочий день — 7 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Праздник на пороге

Дарья Антонова ИА REGNUM Цветы и не тольно

Депутатов, сотрудников аппарата, помощников, гостей высший законодательный орган страны встречал поздравлениями, праздничными открытками-баннерами и цветами.

Дарья Антонова ИА REGNUM На входе — уже поздравление

Купить цветы и подарки можно прямо на месте. Кроме уже привычных мест торговли на первом этаже, в холле появилось новое место продажи — завезли тюльпаны.

Дарья Антонова ИА REGNUM Букеты тоже нужно подготовить

Дарья Антонова ИА REGNUM Мужчинам непросто

Пробегали, спеша на пленарное заседание, депутаты.

Дарья Антонова ИА REGNUM Геннадий Онищенко спешит в зал заседаний — его советы будут востребованы

По коридорам власти ходили цветущие мужчины и женщины.

Дарья Антонова ИА REGNUM В кулуарах

Дарья Антонова ИА REGNUM Праздник

В этот день дамы услышали много теплых и приятных слов — прежде всего с высокой парламентской трибуны. Так, депутат Госдумы от КПРФ Дмитрий Новиков поздравил женщин-коллег с Международным женским днем. «В вашем лице адресуем самые добрые слова всем сестрам, матерям, женам, дочерям. Спасибо вам за ваши улыбки, они очень нужны нам. Пусть поводов для них будет как можно больше, пусть судьба одаряет вас теплом и заботой, пусть надежды сбываются, а неурядицы обходят ваш дом стороной», — сказал он.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Жириновский общается со СМИ

Поздравление продолжил лидер ЛДПР Владимир Жириновский: «Поздравим и напомним, а вечером все равно надо варить борщ и кормить своих мужей», — уточнил парламентарий. «Вот если бы было самое лучшее поздравление, если могли бы их хоть немножко освободить от подобных тяжелейших обязанностей по дому… Кому нужны пустые права или право равенства на работе, надо помочь женщине остаться дома при желании, если она не хочет, не надо. Нет, она пошла на производство. Пошла, и рухнули семьи, самое большое число разводов в нашей стране. Вы о них подумайте. Каждый год 300 тысяч матерей-одиночек появляется, это равенство прав, этих не защитили мы. Поэтому мы должны подумать о том, а что хочет женщина. Она хочет замуж!» — заявил политик.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лифты — для слабых, мужчины идут пешком

Депутат Оксана Пушкина («Единая Россия») с трибуны также поздравила женщин-депутатов. «Мы самые лучшие. Мы, правда, лучшие, потому что мы искренние, мы без камня за пазухой, мы, знаете, мы такие ответственные. И мы все это терпим порой, мы их терпим, и будем терпеть, потому что мы без вас никто, и мы вас очень любим. С праздником, дорогие женщины! Впереди у нас большая интересная жизнь в Думе-7», — отметила под аплодисменты депутат.

«Справедливая Россия» также нашла теплые слова для дам. «8 Марта — это не символ того, что один раз в год, ну, может быть, еще раз второй, там на день рождения, надо подарить цветы, а в остальные дни сказать: киндер, кюхе, кирхен, дети, кухня и церковь. Нет. 8 Марта — это символ того, что у женщины праздник должен быть каждый день. И каждый день должен приносить радость и счастье тем, кто дает жизнь и делает будущее», — сказал депутат Олег Шеин, выступая от фракции.