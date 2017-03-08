Вильнюс, 8 марта, 2017, 17:27 — ИА Регнум. Правительство Литвы сегодня, 8 марта, во время своего заседания, учитывая аргументы Министерства финансов, отклонило предложение применять нулевой тариф налога на прибыль в отношении сельскохозяйственных кооперативных компаний, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Литвы.

15min.lt Сельское хозяйство Литвы

«Министерство финансов пересматривает действующие налоговые льготы и, пока эта работа не будет завершена, не одобрит никакие новые льготы. Кроме того, напоминаю, что к сельскохозяйственным кооперативным компаниям уже применяется льготный пятипроцентный тариф налога на прибыль», — говорит министр финансов Вилюс Шапока.

Согласно ныне действующему порядку, прибыль предприятий, более 50% доходов которых в платежный период составляют доходы от сельскохозяйственной деятельности, в том числе доходы кооперативов от проданных своим членам или приобретенных у них сельскохозяйственных продуктов, облагается налогом по льготному пятипроцентному тарифу, когда базовый тариф налога на прибыль в Литве составляет 15%

Кроме того, выплаты фермерам от прибыли кооперативов не подвергаются подоходному налогу.

Правительство, осуществляя комплексную налоговую реформу, намерено ограничить появление новых льгот и пересмотреть все ныне действующие льготы.