Тбилиси, 8 марта, 2017, 17:33 — ИА Регнум. Граждане Грузии смогут посещать страны Европейского союза без виз с 28 марта 2017 года. Об этом в среду, 8 марта, сообщается на сайте МИД страны.

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«Введение безвизового режима со странами ЕС будет способствовать развитию туризма, углублению бизнес-связей, активизации программ по обмену студентов», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что 8 марта в официальном журнале ЕС было опубликовано соответствующее изменение в регуляции о визовом законодательстве. Изменения вступят в силу через 20 дней после опубликования, 28 марта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 февраля Совет ЕС подержал отмену визового режима для граждан Грузии.

«27 февраля Совет ЕС принял постановление о либерализации визового режима для граждан Грузии, которые отправляются в ЕС на срок до 90 дней в течение периода в 180 дней», — отмечалось в сообщении, обнародованном на официальном сайте ведомства.

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