Бразилиа, 8 марта, 2017, 17:30 — ИА Регнум. Профсоюзные организации призвали женщин всей Бразилии выйти 8 марта на протестные акции и «парализовать страну». Они требуют прекращения реформ Мишела Темера, которые профсоюзы считают женоненавистническими и мачистскими, сообщает Prensa Latina

camilagarcia Женские протесты в Бразилии

Движение мелких фермеров намерено превратить 8 марта в день общественной солидарности в борьбе за устранение реформ, предложенных правительством Темера. Центральный профсоюз работников Бразилии подтвердил, что граждане выйдут на улицы, чтобы потребовать прекращения гендерного насилия и деградации экономики. «Все вместе мы сможем победить сексизм и построить мир, где преобладают справедливость и равенство», говорится в заявлении Центрального профсоюза работников Бразилии.

Напомним, что в середине февраля с.г., Дилма Руссефф. экс-президент Бразилии, сделала ряд важных заявлений о роли женщин в демократической борьбе. «В Бразилии женщины играют важную роль. Я думаю, что они имеют более четкие представления о том, что происходит, их не так легко обмануть. Не только в Бразилии, но и во всем мире, более продвинутые, более совершенные, более решительные позиции в демократической борьбе занимают женщины», отметила Дилма Руссефф, сообщает La Radio del Sur.