Ташкент, 8 марта, 2017, 16:38 — ИА Регнум. Самаркандский городской суд по уголовным делам Узбекистана вынес приговор в отношении гражданина республики Фаруха Бобокандова, который планировал выехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщил ИА REGNUM представитель областного суда.

George Hodan Арест

«Бобокандов приговорен к десяти годам лишения свободы за участие в террористических организациях и попытку принять участие в боевых действиях за пределами Узбекистана», отметил собеседник агентства.

Представитель суда рассказал, что данный гражданин Узбекистана по запросу правоохранительных органов республики был задержан российскими коллегами в октябре 2016 года и сразу же экстрадирован на родину.

«Как сообщила российская сторона, Бобокандов по поддельному паспорту гражданина Таджикистана намеревался вылететь из Санкт-Петербурга в Стамбул, а после переправиться на территорию Сирии, подконтрольную боевикам ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», отметил представитель суда.

Как ИА REGNUM сообщало ранееhttps://regnum.ru/news/polit/2172160.html около 550 экстремистов задержано в Узбекистане в 2016 году, подавляющая часть из числа задержанных является членами религиозно-экстремистской организации «Хизб-ут Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ и Узбекистане).

Кроме того, среди задержанных — члены «Исламского движения Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), течения «Салафия» и пособники террористической группировки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В Узбекистане всерьез обеспокоены растущей радикализацией населения, причиной которой является бедность, коррупция, несправедливость и другие факторы.

Управление мусульман Узбекистана в 2016 году начало информационную кампанию по разъяснению населению норм традиционного ислама, особенно среди молодежи.

Муфтият республики намерен издавать соответствующую литературу, которая раскрывает правильное толкование ислама, а также предостерегает и раскрывает суть существующих в мире угроз.

В эти издания будут включены фетвы и обращения исламских богословов против террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), информация о методах работы террористов по привлечению в свои ряды молодежи.

Книги будут содержать факты и рассказы из жизни людей, воевавших на стороне экстремистов, а затем раскаявшихся в своих поступках.