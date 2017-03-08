Киев, 8 марта, 2017, 16:30 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и советник президента США по вопросам национальной безопасности генерал-лейтенант Герберт Раймонд Макмастер провели рабочую встречу. Об этом сообщается в среду, 8 марта, на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

UTR News Климкин просит помощи

«Климкин в ходе встречи поблагодарил американскую сторону за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины (…), и призвал к дальнейшей военно-технической помощи Украине», — отметили в министерстве.

Глава МИД Украины также отметил необходимость дальнейшего углубления украинско-американского сотрудничества в области безопасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война на территории Украины вспыхнула в апреле 2014 г. после того, как жители Донбасса не поддержали государственный переворот в Киеве.

Новые власти Украины объявили режим «антитеррористической операции» в Донецкой и Луганской областях и направили армию и националистические батальоны против мирных жителей региона.

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