Асбест, Свердловская область, 8 марта, 2017, 16:08 — ИА Регнум. По факту ДТП в городе Асбесте с участием полицейского, в результате которого пострадали двое местных жителей, проводится доследственная проверка. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Свердловской области.

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Инцидент произошел во вторник, 7 марта, у дома по улице Плеханова.

«Согласно предварительным данным, (…) инспектор отдельного взвода ДПС ГИБДД, управляя личной автомашиной Chevrolet-Cruze, допустил наезд на 2-х мужчин, 1963 и 1964 годов рождения, — говорится в сообщении. — Предварительно установлено, что пешеходы находились в состоянии алкогольного опьянения и переходили дорогу в неположенном месте».

Отмечается, что двое мужчин, получившие травмы различной степени тяжести, были госпитализированы в местную больницу.

«Полицейский освидетельствован, в его крови алкоголь не обнаружен», — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства ДТП.