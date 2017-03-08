Париж, 8 марта, 2017, 16:08 — ИА Регнум. Очередной социологический опрос в преддверии президентских выборов во Франции показывает, что лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен теряет позиции. Социологический опрос проводился компанией OpinionWay, его результаты опубликованы сегодня, 8 марта.

Ministère de l'Economie et des Finances français Бывший министр экономики Эммануэль Макрон

Согласно новому социологическому опросу, в первом туре президентских выборов во Франции скорее всего победит Марин Ле Пен, за которую готовы отдать голоса 26% французов. Креатура действующего президента Франсуа Олланда бывший министр экономики Эммануэль Макрон может рассчитывать на 25% голосов в первом туре. Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон наберет 21%.

Однако, во втором туре у Ле Пен нет шансов на соперничество ни с Макроном, ни с Фийоном. По данным соцопроса, во втором туре, если в нем будут участвовать Ле Пен и Макрон, за лидера «Национального фронта» проголосуют 38%, а за ставленника Олланда — 62%.

Стоит отметить, что за последние два дня шансы для Макрона в противостоянии с Ле Пен во втором туре увеличились на 2%, что довольно существенно.

Если же во второй тур каким-то чудом пройдет Фийон и ему будет противостоять Ле Пен, то за нее готовы отдать голоса 40% французов, а за бывшего премьер-министра — 60%.

Вариант, когда во второй тур президентских выборов пройдет Макрон и Фийон, соцопрос не рассматривает.

OpinionWay уточняет, что в соцопросе участвовали 1574 человека старше 18 лет, внесенные в списки избирателей. Опрос проводился с 5 по 7 марта. Погрешность может составлять от 1,1 до 2,5 процентных пунктов.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.