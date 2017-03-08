Оренбург, 8 марта, 2017, 16:07 — ИА Регнум. Главы Оренбургской области и Пермского края Юрий Берг и Максим Решетников сегодня, 8 марта, обошлись без креативных поздравлений в адрес женской половины населения. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Orenburg-gov.ru Поздравительная открытка с 8 марта

На официальных сайтах регионов размещены лишь традиционные официальные поздравления. Губернатор Оренбуржья Юрий Берг отметил, что женщины во все века являлись истинным воплощением красоты, мудрости и милосердия. «На ваших умениях и талантах держится благосостояние семьи, тепло и уют домашнего очага, воспитание детей и внуков. Вы добиваетесь успехов на профессиональном поприще, в науке, творчестве, спорте, бизнесе и политике. Каждый день вы вносите неоценимый вклад в обустройство Оренбуржья, нашего общего дома», — заявил глава Оренбургской области.

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Не стал особо креативить и временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников. Всем «нашим мамам, женам, сестрам, дочерям, коллегам» он публично выразил слова восхищения, любви и признательности. «Вы радуете нас своей красотой, дарите гармонию и вдохновение, делаете наш мир ярче. Именно ваша любовь и доброта, умение хранить тепло домашнего очага, искренняя забота о близких наполняют нашу жизнь смыслом, учат нас быть рядом с вами настоящими мужчинами», — заявил Решетников.

Он добавил, что женщины успевают всё в жизни и при этом остаются красивыми, любящими, нежными и любимыми. Он назвал эту черту прекрасной половины человечества загадкой, которую все мужчины пытаются разгадать. «И в этом — причина нашего безграничного восхищения и восторженного поклонения вам — нашим женщинам», — заявил врио главы Прикамья.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 8 марта, в России проходит сетевая акция под хэштегом #вамлюбимые. Началась она на Красной площади в Москве. А открыл её президент России Владимир Путин, который поздравил женщин стихами.