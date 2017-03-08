Главы Оренбуржья и Прикамья обошлись без стихов и песен
Оренбург, 8 марта, 2017, 16:07 — ИА Регнум. Главы Оренбургской области и Пермского края Юрий Берг и Максим Решетников сегодня, 8 марта, обошлись без креативных поздравлений в адрес женской половины населения. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
На официальных сайтах регионов размещены лишь традиционные официальные поздравления. Губернатор Оренбуржья Юрий Берг отметил, что женщины во все века являлись истинным воплощением красоты, мудрости и милосердия. «На ваших умениях и талантах держится благосостояние семьи, тепло и уют домашнего очага, воспитание детей и внуков. Вы добиваетесь успехов на профессиональном поприще, в науке, творчестве, спорте, бизнесе и политике. Каждый день вы вносите неоценимый вклад в обустройство Оренбуржья, нашего общего дома», — заявил глава Оренбургской области.
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Не стал особо креативить и временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников. Всем «нашим мамам, женам, сестрам, дочерям, коллегам» он публично выразил слова восхищения, любви и признательности. «Вы радуете нас своей красотой, дарите гармонию и вдохновение, делаете наш мир ярче. Именно ваша любовь и доброта, умение хранить тепло домашнего очага, искренняя забота о близких наполняют нашу жизнь смыслом, учат нас быть рядом с вами настоящими мужчинами», — заявил Решетников.
Он добавил, что женщины успевают всё в жизни и при этом остаются красивыми, любящими, нежными и любимыми. Он назвал эту черту прекрасной половины человечества загадкой, которую все мужчины пытаются разгадать. «И в этом — причина нашего безграничного восхищения и восторженного поклонения вам — нашим женщинам», — заявил врио главы Прикамья.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 8 марта, в России проходит сетевая акция под хэштегом #вамлюбимые. Началась она на Красной площади в Москве. А открыл её президент России Владимир Путин, который поздравил женщин стихами.