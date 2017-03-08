Великий Новгород, 8 марта, 2017, 16:06 — ИА Регнум. В Великом Новгороде возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 23-летнего жителя областного центра, учителя информатики в гимназии №2 Андрея Ларченко. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Новгородской области, о пропаже мужчины стало известно 6 марта.

Remigiusz Józefowicz Проблесковый маячок полиции

По данным следствия, после работы в гимназии Андрей Ларченко выехал на автомашине Renault Sandero Stepway в неустановленном направлении и бесследно исчез.

Мужчина был одет в серое пальто, тёмные брюки, белую рубашку в синий цветок, на нём были ботинки тёмно-синего цвета.

Следователи обратились за помощью ко всем, кто обладает информацией о возможном местонахождении мужчины. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.