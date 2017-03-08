Кабул, 8 марта, 2017, 16:06 — ИА Регнум. Жертвами нападения боевиков террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на военный госпиталь в Кабуле стали более 30 человек. Об этом сегодня, 8 марта, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителя министерства обороны Афганистана генерала Давлата Вазири.

Источник — скриншот с сайта youtube, 1TV Kabul تلویزیون یک Жертвами нападения боевиков на военный госпиталь в Кабуле стали более 30 человек

Напомним, ранее сообщалось только о четырех погибших мирных жителях и 66 раненых. Также были ликвидированы четверо боевиков. Один из них подорвал себя перед входом в госпиталь.

На данный момент силовики уже ликвидировали всех террористов и устанавливают контроль над зданием военного госпиталя Сардара Мохаммада Дауд Хана.

Нападение на госпиталь боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) устроили сегодня утром. Сперва возле здания госпиталя прогремели три взрыва. Затем в здании началась перестрелка. Четверо боевиков вошедшие в госпиталь в белых халатах врачей, взяли в заложники медицинский персонал и пациентов.

Ответственность за террористическое нападение взяла на себя организация «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).