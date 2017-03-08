Ташкент, 8 марта, 2017, 15:40 — ИА Регнум. Президенты Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов и Узбекистана Шавкат Мирзиёев высказались по водному вопросу, который остро стоит в центральноазиатском регионе, сообщает МИД Узбекистана.

Science and Analysis Laboratory, NASA-Johnson Space Center Туркмения, Дельта Амударьи из космоса, ноябрь 1994 г.

«Водные ресурсы трансграничных рек Центральной Азии являются общим благом народов региона, от справедливого и рационального использования этих ресурсов зависят судьбы десятков миллионов людей, стабильность и благополучие всего региона», говорится в совместном заявлении президентов Туркмении и Узбекистана.

Президенты Узбекистана и Туркменистана поддерживают мнение о том, что строительство новых гидротехнических сооружений на трансграничных реках Центральной Азии должно осуществляться на основе конструктивного подхода и компромисса, при котором не ущемляются интересы других заинтересованных государств.

Строительство таких гидросооружений должно вестись в соответствии с общепризнанными нормами международного водного права, закрепленными в конвенциях ООН, предусматривающими проведение соответствующей независимой международной экспертизы и согласование со странами низовья всех проектов, несущих трансграничное воздействие.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев совершил 6−7 марта государственный визит в Туркмению, где был обсужден широкий круг вопросов, в том числе взаимодействие в топливно-энергетической сфере, в области транспорта, сельского хозяйства, охраны окружающей среды, образования, культуры и спорта.