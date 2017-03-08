Брянск, 8 марта, 2017, 15:28 — ИА Регнум. Президент России прибыл в Брянск для открытия нового перинатального центра на 130 коек. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве области, в перинатальном центре также присутствуют министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова и вице-премьер Ольга Голодец.

President.tatarstan.ru Перинатальный центр

«8 марта в Брянскую область прибыл президент Российской Федерации Владимир Путин. Поездка главы государства приурочена к открытию перинатального центра Брянской городской больницы № 1. Президент посетит лечебное учреждение и поздравит женщин, в первую очередь — сотрудниц центра, с 8 марта», сообщили в правительстве.

Планируется, что Владимир Путин поздравит с Международным женским днем сотрудниц перинатального центра, а также рожениц.

ИА REGNUM напоминает, что новый перинатальный центр начал принимать рожениц и беременных женщин 7 марта. За первые несколько часов работы там появились на свет два ребенка: мальчик и девочка.

Строительство перинатального центра началось в 2014 году. Его стоимость оценивалась в 2,2 млрд рублей.

Сейчас центр входит в состав больницы №1. Сюда будут направлять беременных женщин и рожениц с высоким перинатальным риском, в том числе рожениц с преждевременными родами в сроки беременности 22 недели и более. Здешние врачи могут выхаживать детей с экстремально низким весом (от 500 граммов). Центр рассчитан на 130 коек. Здесь есть консультативно-диагностическое отделение, приемное отделение для рожениц с двумя родовыми боксами, приемное отделение для новорожденных, родильное отделение на 10 индивидуальных родовых палат и операционный блок на 3 акушерские операционные. Кроме того, в центре есть отделение реанимации и интенсивной терапии, послеродовое отделение, отделение патологии беременности, отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных первого и второго уровня выживаемости.

Как сообщили в пресс-службе правительства, в результате работы перинатального центра к 2020 году в регионе уровень младенческой смертности должен уменьшиться на 20%.