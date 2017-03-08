Челябинск, 8 марта, 2017, 15:32 — ИА Регнум. В Челябинске на Театральной площади сегодня, 8 марта, появилось гигантское сердце с надписью «I love you», что в переводе с английского языка обозначает «Я люблю тебя». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Chel.74.ru Та же акция в Челябинске в 2016г

Как пишет портал «Первый областной», послание приурочено к Международному женскому дню и адресовано челябинкам и гостьям города. Там же звучат и песни, воспевающие женщин.

А между тем, губернатор Челябинской области Борис Дубровский обошёлся без особого креатива. В размещённом на официальном сайте главы региона протокольном поздравлении говорится, что на выдержке, любви и природной мудрости во все времена держался этот мир. «Мужчина может сколько угодно его перестраивать и менять, но глубоким смыслом и красотой его наделяет только женщина, делает надежным и согревает своим теплом. Самое родное слово для каждого из нас — мама, самые яркие подвиги мы совершаем ради женщины, только рядом с ней мы можем быть сильными, действовать и идти вперед. Спасибо вам за все!», — отметил глава Южного Урала.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 8 марта, в России проходит флешмоб с хзштегом #вамлюбимые. Начался он на Красной площади в Москве, а открыл его стихами президент России Владимир Путин.