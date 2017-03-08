Кабул, 8 марта, 2017, 15:29 — ИА Регнум. Все боевики террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые осуществили нападение на военный госпиталь в Кабуле, ликвидированы. Об этом сегодня, 8 марта, сообщает AFP со ссылкой на местные власти.

Источник — скриншот с сайта youtube, 1TV Kabul تلویزیون یک Силы безопасности Афганистана ликвидировали всех боевиков

Сообщается, что силы безопасности Афганистана, после нескольких часов противостояния, ликвидировали всех боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), осуществивших нападение на военный госпиталь Сардара Мохаммада Дауд Хана в столице Афганистана. Госпиталь находится рядом с посольством США в Кабуле.

Нападавших было пятеро. Один из них подорвал себя перед входом в здание. Оставшиеся четверо ворвались в госпиталь в белых халатах врачей и взяли работником медучреждения и пациентов в заложники.

В ходе перестрелки с силами безопасности Афганистана сперва были ликвидированы два террориста. Оставшиеся двое оказывали ожесточенное сопротивление.

В итоге силам безопасности удалось ликвидировать и их. Всего по предварительным данным жертвами нападения стали четверо гражданских. 66 человек получили ранения.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).