Лондон, 8 марта, 2017, 14:45 — ИА Регнум. «То, как Трампу удалось повернуть обвинения Обамы в связи с русскими против самого же бывшего президента США — это настоящий хит политики нового главы Белого дома, — восхищается издание. — В тот самый день, когда Обама постарался, чтобы достоянием гласности стали новые сведения о контактах Трампа с Москвой, Трамп выступил с нападками на экс-хозяина Овального Кабинета, обвинив того в сдаче Крыма».

U.S. Air Force Барак Обама и Дональд Трамп

«Трамп распространил свой твит с заявлением, что «Россия при Обаме все восемь лет становилась сильнее и сильнее» за несколько часов до появления в сетях новости о том, что в США могут учредить должность спецпрокурора по России, который и займется расследованием присоединения Крыма и другими вопросами. Дополнительной пикантности ситуации придало то, что Трамп назвал Обаму слабаком», — отмечает газета.