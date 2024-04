Вашингтон, 8 марта, 2017, 14:43 — ИА Регнум. «Бывший сотрудник американской контрразведки и экс-аналитик АНБ Джон Шиндлер утверждает, что Трамп давит на американских журналистов при помощи российской разведки, — сообщает корреспондент лондонской газеты Люси Паша-Робинсон. — Он предупредил прессу, что ее ждут тяжелые времена, но каким образом журналистов преследуют и будут преследовать, не сказал». Издание отмечает, что «предупреждение Шиндлера появилось в сетях после того, как Шон Спайсер не выдал аккредитации нескольким крупнейшим СМИ на пресс-конференцию в Белом доме — это дало основания заявить, что преследование видных медийных фигур уже началось».

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Аккредитацию на участие во встрече не получили CNN, The New York Times, BBC, The Guardian и BuzzFeed, зато допущены были сторонники крайне правых организаций Breitbart News, One America News Network и The Washington Times.

«Это означает, что Трамп не хотел услышать на встрече с журналистами вопросов о возможном вмешательстве России в предвыборную кампанию и решил отомстить попутно тем СМИ, которые публиковали про него наиболее громкую неприятную информацию», — считает Робинсон.