«Трамп будет давить неугодных журналистов с помощью русской разведки»
Вашингтон, 8 марта, 2017, 14:43 — ИА Регнум. «Бывший сотрудник американской контрразведки и экс-аналитик АНБ Джон Шиндлер утверждает, что Трамп давит на американских журналистов при помощи российской разведки, — сообщает корреспондент лондонской газеты Люси Паша-Робинсон. — Он предупредил прессу, что ее ждут тяжелые времена, но каким образом журналистов преследуют и будут преследовать, не сказал». Издание отмечает, что «предупреждение Шиндлера появилось в сетях после того, как Шон Спайсер не выдал аккредитации нескольким крупнейшим СМИ на пресс-конференцию в Белом доме — это дало основания заявить, что преследование видных медийных фигур уже началось».
Аккредитацию на участие во встрече не получили CNN, The New York Times, BBC, The Guardian и BuzzFeed, зато допущены были сторонники крайне правых организаций Breitbart News, One America News Network и The Washington Times.
«Это означает, что Трамп не хотел услышать на встрече с журналистами вопросов о возможном вмешательстве России в предвыборную кампанию и решил отомстить попутно тем СМИ, которые публиковали про него наиболее громкую неприятную информацию», — считает Робинсон.