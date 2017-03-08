Мадрид, 8 марта, 2017, 14:41 — ИА Регнум. «Скандинавы решили поиграть мускулами перед призраком российской военной угрозы. Норвегия, Швеция и Финляндия хотят укрепить свой военный потенциал в страхе перед Россией», — пишет норвежский корреспондент газеты Белен Домингес.

Peter Fristedt Шведские солдаты

«Финляндия обеспокоена усилением Москвы в регионе Балтийского моря и потому решила поставить под ружье еще 50 тысяч человек за счет резервистов, увеличив численность своей армии до 280 000, — приводит цифры автор. — Осло размещает у себя 300 военнослужащих США для проведения тренировок на территории Норвегии. Впервые в истории страны со времен холодной войны иностранные войска дислоцируются не по команде из НАТО, а по инициативе норвежцев. Для молодых шведов военная служба становится обязательной, начиная с 2018 года. Проведенный соцопрос показывает, что 70% шведов поддерживают идею всеобщей воинской повинности».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в настоящий момент Финляндия и Швеция, не входящие в НАТО, перед якобы «русской угрозой», взяли курс на сближение с участниками альянса — США и Великобританией.