Сеул, 8 марта, 2017, 14:36 — ИА Регнум. Конституционный суд Республики Корея (Южная Корея) планирует вынести решение о дальнейшей судьбе временно отстранённого президента страны Пак Кын Хе на заседании 10 марта. Об этом сегодня, 8 марта, сообщает пресс-служба Конституционного суда Южной Кореи.

Kremlin.ru Пак Кын Хе

Напомним, в прошлом году в Южной Корее разгорелся скандал вокруг фигуры первой женщин-президента республики Пак Кын Хе. 65-летняя президент Южной Кореи Пак Кын Хе обвиняется в коррупционном сговоре со своей подругой Цой Сун Силь, которая получала доступ к секретным документам, пользуясь личной связью с главой государства.

В декабре 2016 года парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент Пак Кын Хе, после чего президент была частично отстранена от управления страной. В настоящее время обязанности президента исполняет премьер-министр республики Хван Геан.

Скандал вызвал протестные митинги и падение уровня доверия к президенту до 5%, а также значительные перестановки в кабинете министров.

Пак Кын Хе и Цой Сун Силь связывает давняя дружба. Отец Пак Кын Хе — Пак Чон Хи 18 лет руководил Южной Кореей. Пак Чон Хи провел удачные экономические реформы, которые сделали Южную Корею одной из передовых страны в мире, но при этом руководил страной диктаторскими методами и был убит директором Центрального разведывательного управления Южной Кореи Ким Джэ Гю в 1979 году. Примечательно, что Ким Джэ Гю был повешен за убийство Пак Чон Хи, а следствие так до конца и не выяснило, было ли убийство Пак Чон Хи заговором с целью переворота или личной инициативой главы разведки.

Что касается Цой Сун Силь, то она — дочь лидера корейского религиозного культа Цой Тхэ Мина, который был духовным наставником отца Пак Кын Хе. Этот Цой Тхэ Мин был женат шесть раз (Цой Сун Силь — дочь от пятой жены), семь раз менял имена, занимался достаточно подозрительным религиозным бизнесом, основав собственную церковь «Ёнсегё», исповедующую смесь христианства и традиционного корейского шаманизма. Пак Кын Хе ещё с юности тесно связана с этой сектой, чем и объясняется готовность слушаться подругу во всём.

Южнокорейские СМИ утверждают, что именно под влиянием предсказательниц и шаманок было принято решение о закрытии промышленного региона Кэсон и полном прекращении экономического сотрудничества с КНДР.