Киев, 8 марта, 2017, 14:09 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко ратифицировал соглашение о сотрудничестве его страны с Европейским союзом. Об этом сегодня, 8 марта, сообщает пресс-служба президента Украины.

President.gov.ua Пётр Порошенко

Сообщается, что Порошенко подписал закон «О ратификации Соглашения о сотрудничестве между Украиной и Европейской организацией по вопросам юстиции». Этот закон был принят Верховной радой 8 февраля этого года.

Данное соглашение между Украиной и Европейским союзом было подписано 27 июня 2016 года в Брюсселе. Целью данного соглашения является усиление сотрудничества между Украиной и Европейской организацией по вопросам юстиции в борьбе с тяжкими преступлениями.

В первую очередь, в этом соглашении речь идет о борьбе с организованной преступностью и терроризмом. За исполнение положений данного соглашения на Украине отвечает украинская Генеральная прокуратура.

Теперь уже вступившее в законную силу соглашение между Украиной и ЕС, по мнению украинских властей, должно способствовать координации расследований, проводимых на территории Украины и государств-членов Европейского союза.

Киев расценивает это соглашение, как очередной шаг на пути интеграции Украины в европейское правовое пространство.