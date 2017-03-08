Пекин, 8 марта, 2017, 13:38 — ИА Регнум. Общий экспорт Китайской Народной Республики в феврале этого года сократился на 1,3% по сравнению с февралем 2016 года, а импорт вырос на 38,1%. Об этом сегодня, 8 марта, сообщает главное таможенное управление КНР.

Pixabay.com Флаг Китая

В абсолютных числах, экспорт КНР в феврале этого года составил $120,1 млрд, а импорт — $129,23 млрд. Таким образом, впервые за последние три года в Китае наблюдается отрицательное сальдо внешнего торгового баланса, которое составило $9,148 млрд. Примечательно, что общий объем внешней торговли Китая в феврале 2017 года вырос на 15,8% по сравнению с февралем 2016 года — до $249,3 млрд.

По итогам 2016 года, экспорт Китая в целом сократился на 7,7% и составил $2,097 трлн. При этом импорт в 2016 году упал на 5,5% — до $1,587 трлн. Таким образом, положительное сальдо внешнего торгового баланса Китая в 2016 году составило $509,9 млрд.

При этом, импорт российских товаров на китайский рынок в январе и феврале 2017 года вырос на 44,3% — до $6,15 млрд.

За первые два месяца 2017 года торговый оборот между Россией и Китаем увеличился на 28,8% в годовом выражении — до $11,58 млрд. Экспорт из Китая в Россию увеличился на 14,9% и составил $5,42 млрд.

По итогам 2016 года объём торговли РФ и Китая вырос на 2,2% в годовом выражении — до $69,52 млрд.