Астана, 8 марта, 2017, 13:25 — ИА Регнум. Власти Казахстана готовы явить миру уникальный проект, направленный на улучшение имиджа и повышение туристического потенциала. Как сообщил сегодня, 8 марта, на пресс-конференции в Астане министр информации и коммуникаций республики Даурен Абаев, речь идет о съемках документального фильма «EQUUS» о лошадях. Проект этот — международный, поскольку в съемках фильма, помимо Казахстана, примут участие США, Великобритания, Канада и Германия.

Pixabay.com Лошади

«Сегодня мы планируем подписать очень важный меморандум. Этот меморандум будет подписан между телерадиокорпорацией «Казахстан» по нашему поручению и известным режиссером-антропологом Найоби Томпсоном из Канады. Это будет большое исследование, большой совместный проект, я думаю, он вызовет большой интерес. Мы планируем закончить его (съемки фильма — ИА REGNUM ) и показать в 2018 году. Порядка 50 стран уже изъявили желание показать этот проект. Это будет научно-популярный фильм очень высокого уровня. Я абсолютно уверен, что это даст новый толчок развитию в Казахстане такой темы как научно-популярный документальный фильм», — рассказал Абаев.

Он также подчеркнул, что этот проект очень важен для Казахстана, поскольку внесет свою лепту в научную мысль нашей страны.

Между тем, антрополог Найоби Томпсон, присутствовавший на пресс-конференции, заявил, что одомашнивание лошадей началось именно на территории современного Казахстана.

«Мы теперь понимаем, что первое одомашнивание лошадей случилось именно на территории Казахстана. Никто точно этого не знает. Но уникальные раскопки в Ботае, там есть доказательство того, что одомашнивание лошадей началось именно на территории Казахстана. У нас есть уникальная возможность открыть эту историю всему миру и поставить эту историю на экранах», — сказал Найоби Томпсон.

Отметим, археологический памятник Ботай был открыт еще в 1980 году казахстанским археологом Виктором Зайбертом. Найденное им энеолитическое поселение Ботай изменило многие представления о развитии древнего мира. Кроме того, в Ботае был обнаружен самый древний памятник лошади. Европейские ученые подтвердили: именно здесь впервые была одомашнена лошадь, поскольку уже 3,5 тысяч лет до нашей эры (около 5,5 тысяч лет назад) люди в этом районе употребляли в пищу конское молоко, которое, невозможно добыть у дикого животного.

Отметим также, что факт приручения лошадей именно предками казахов был обнародован впервые еще в 2009 году. Тогда в научном журнале Science была опубликована статья об исследованиях интернациональной команды археологов во главе с Аланом Аутрамом из Университета Эксетер в Англии.

Как сообщала тогда New York Times, археологи обнаружили на месте раскопок в Ботае большое количества конских костей и других артефактов. Их анализ дал возможность доказать, что лошади были приручены представителями полукочевой культуры Ботай, которая в течение шести столетий с 3600 года до нашей эры развивалась на севере Казахстана. Кроме того, команда археологов обнаружила на зубах лошадей следы от удил, а на черепках посуды — следы жирных кислот. Эти остатки по мнению ученых являются следами кобыльего молока, что свидетельствует о том, что кумысу — традиционному казахскому напитку из кобыльего молока — более 5,5 тысяч лет.

Однако одних раскопок для сотворения научной сенсации, по всей видимости, оказалось недостаточно, поскольку в 2012 году в качестве доказательства теории, о том, что лошадь приручили на территории Казахстана, были опубликованы результаты генетического исследования.

Генетическое исследование, проведенное группой из 8 ученых из 6 стран мира, включая Великобританию, США и Казахстан, длилось 16 лет. В его рамках были проанализированы генетические образцы, собранные с лошадей из различных регионов Великой степи на территории 8 государств, включая Казахстан, Киргизию, Монголию, Китай, Украину, Россию, Литву и Грузию — всего с 328 лошадей. При этом Казахстан представил наибольшее число образцов — 84.

В результате было получено генетическое подтверждение того, что одомашнивание лошади произошло именно на территории поселения Ботай.

«Реальность состоит в том, что генетическая информация очень, очень важна, но она также должна быть увязана с археологическими находками. Я считаю, что Ботай сейчас является самым важным в мире, и он таковым продолжает оставаться», — заявил тогда один из соавторов исследования, профессор факультета антропологии Питтсбургского университета Брайан Хэнкс.

Примечателен и другой факт. В августе 2016 года казахстанские СМИ сообщали о том, что в страну съехались ведущие археологи и генетики со всего мира для участия в съемках нового сериала об одомашнивании лошади. Режиссером сериала должен был стать все тот же антрополог из Канады Найоби Томпсон. Однако какова судьба этого сериала и почему вдруг властям республики понадобилось заключать меморандум о съемках документального фильма на ту же тему — выяснить не удалось.