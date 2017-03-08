Санкт-Петербург, 8 марта, 2017, 15:44 — ИА Регнум. В преддверии 8 марта под серым небом Петербурга развернулся настоящий парад цветов. На улицах, у каждой станции метро, в магазинах, торговых центрах идет неформальная акция «Купи тюльпаны».

Юлия Карнаева ИА REGNUM В преддверии 8 марта

Юлия Карнаева ИА REGNUM Многие девушки получили свои букеты уже 7 марта

Так сложилось, что именно этот цветок является главным символом весеннего праздника. Но тюльпанами ассортимент не ограничивается. Мимозы, гиацинты, орхидеи, бессмертники, ирисы и так далее — миллионы красок радуют глаз и «расстраивают» кошелек.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Продавщица цветов

Накануне женского праздника и в сам день 8 марта продажами цветов занимаются все кому не лень. Во всех магазинах цветы подорожали минимум на 20%.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Ирисы к 8 марта

Конкуренцию цивилизованной торговле составляют самопальные торговые точки на улицах — дело рук выходцев из ближнего зарубежья. А самым выгодным вариантом, судя по выстроившимся очередям, оказались фургоны с цветами. Некоторые из них, по слухам, арендованы известными в городе людьми, которые в обычно жизни далеки от цветочного бизнеса.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Грузовик с цветами на Сенной площади

А еще тренд этой весны вызывает недоумение даже у самих представительниц прекрасного пола — букет напрокат к 8 марта. В социальных сетях предприниматели предлагают уникальную услугу: «Доставим Вам букет из 101 розы для красивой фотографии». По их мнению, ни одна любительница «лайков» не сможет отказаться от набора для селфи, способного вызвать ревность кавалеров и зависть подруг.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Коробка бессмертников

Организаторы экспресс-аренды цветов обещают доставить заказчице букет и предоставить ей 10 минут для фото. Цена такого удовольствия — от 100 до 700 рублей. Если же одного букета покажется мало, за дополнительные 300 рублей можно арендовать для фотосессии фирменные пакеты известных брендов.